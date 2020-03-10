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Haberler Dünya Haberleri Sistani'den, koronavirüsün yayılmasını önlemek için "cemaatle namaz yasağına uyulmalı" fetvası

'den, koronavirüsün yayılmasını önlemek için " yasağına uyulmalı" fetvası

'ta Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme kapsamında " kılınmaması" yönündeki yasağa uyulması yönünde fetva verdi. Sistani, koronavirüsün yayıldığı Irak'ta cemaatle namaz kılmanın hükmüne dair yöneltilen soruya karşılık, cemaatle namaz kılınmasının yasaklandığı bölgelerde bu yasağa uyulmasının gerekliliğini vurguladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.3.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 18:30 ABONE OL
Sistani'den, koronavirüsün yayılmasını önlemek için cemaatle namaz yasağına uyulmalı fetvası

Şii dini merci, sosyal medya hesabında paylaşılan fetvasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla bu tür toplanma eylemlerinin yasaklandığı yerlerde, bu önleme uyulmalı ve ciddiye alınmalı."

Son Dakika: Koronavirüsün can aldığı Irak'ın Süleymaniye vilayetinde camilerde cemaatle namaz kılınmayacak

Irak'ta sağlık makamları ülkede ilk kez 24 Şubat'ta tespit edilen koronavirüs vakasının son verilere göre 73'e yükseldiğini, hastalıktan 7 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de iyileştiğini duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslam Alimleri Birliği Süleymaniye Ofisi'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağı bildirilmişti.

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Sistani'den, koronavirüsün yayılmasını önlemek için "cemaatle namaz yasağına uyulmalı" fetvası
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