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Şok! ’ya da virüs bulaştı

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
Şok! NATO’ya da virüs bulaştı
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Atlantik Anlaşması İttifakı (NATO) ana karargahı personelinde koronavirüs saptandığı açıklandı.Bir süre önce Kuzey İtalya tatilinden dönen NATO çalışanı, grip belirtileri nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan testler sonucu, NATO personeli ile iki aile üyesinin koronavirüs taşıdığı saptandı. NATO çalışanı ve ailesi, evlerinde karantinaya alındı. Karargah yönetimi, koronavirüs bulaşan kişiyle aynı bölümde çalışan personeli de eve gönderdi. Tüm personel virüs konusunda bilgilendirildi.
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Şok! NATO’ya da virüs bulaştı
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