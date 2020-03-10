Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD harekete geçti! Afganistan'dan askerlerini çekmeye başladı

: ABD harekete geçti! 'dan askerlerini çekmeye başladı

haberi: ABD, Taliban ile vardığı anlaşma uyarınca 'dan ilk askerlerini çekmeye başladı. Afganistan'daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett, ABD-Afganistan İslam Cumhuriyeti Ortak Deklarasyonu ve ABD-Taliban anlaşması gereğince Afganistan'daki ABD güçlerinin (USFOR-A) 135 gün içinde koşullu 8 bin 600'e düşürülmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı. İşte detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.3.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 12:55 ABONE OL
Son dakika: ABD harekete geçti! Afganistan'dan askerlerini çekmeye başladı

Son dakika haberi: Albay Sonny Leggett, USFOR-A'nın Afganistan'da El Kaide ve DEAŞ'e karşı terörizmle mücadele operasyonları yürütmenin yanı sıra Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine destek verme gibi hedeflerini yerine getirmek konusunda tüm askeri yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini kaydetti.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DA YAKLAŞIK 12 BİN ASKERİ GÖREV YAPIYOR

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması", ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere yaklaşık iki yıl ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da şubat ayı sonunda imzalanmıştı. Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak." ifadesine yer verilmişti.

Anlaşmada, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.

ABD-Afganistan ortak açıklaması: 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD harekete geçti! Afganistan'dan askerlerini çekmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA