Son dakika: ABD harekete geçti! Afganistan'dan askerlerini çekmeye başladı

Son dakika haberi: Albay Sonny Leggett, USFOR-A'nın Afganistan'da El Kaide ve DEAŞ'e karşı terörizmle mücadele operasyonları yürütmenin yanı sıra Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine destek verme gibi hedeflerini yerine getirmek konusunda tüm askeri yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini kaydetti.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DA YAKLAŞIK 12 BİN ASKERİ GÖREV YAPIYOR

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması", ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere yaklaşık iki yıl ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da şubat ayı sonunda imzalanmıştı. Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak." ifadesine yer verilmişti.

Anlaşmada, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.