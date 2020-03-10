SON DAKİKA! Bakan Koca'dan ABD'li hasta iddiasına yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada sözü edildiği gibi bir kadının Türkiye'yi hiç ziyaret etmediğini sadece bir kadının aktarmalı uçuşla ABD'ye gittiğini aktardı. Koca açıklamasında "ABD VATANDAŞI, 86 YAŞINDAKİ KADIN HASTAYA, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir" dedi.

İşte Bakan Koca'nın attığı tweet;