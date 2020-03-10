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: Çinli uzman, koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu! salgını için tarih verdi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Herkes güncel bilgileri öğrenmek isterken ile ilgili her geçen gün çarpıcı açıklamalar uzmanlar tarafından yapılıyor. Son olarak Çinli uzman, koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından görevlendirilen uzman ekibin lideri , corona virüsün ne zaman biteceğine dair tarih verdi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü DSÖ acil durum ilan etmişken dünyada virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 996'ya yükseldi. İşte Çinli uzmandan koronavirüse ilişkin son dakika açıklamalar!

Giriş Tarihi: 10.3.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 07:29 ABONE OL
SON DAKİKA: Çinli uzman, koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu! Corona virüs salgını için tarih verdi!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan yeni adıyla Covid-19 salgını hakkında haberleri yakından takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ salgın için acil durum ilan ederken öte yandan uzmanlar corona virüs ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, corona virüs salgını ile ilgili tarih verdi. Salgının ne zaman biteceği ve ne kadar süreceğine ilişkin öngörülerde bulunan uzmanın son dakika açıklamaları…

ÇİNLİ UZMAN KORONAVİRÜS İÇİN TARİH VERDİ!

Covid-19 salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken Çin'li uzman merak edilenleri yanıtladı. Salgının ne zaman biteceği ya da ne kadar süreceğine ilişkin öngörülerini paylaşan uzmanın açıklamaları yakından takip edilirken corona virüs salgını her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Ülkeler tedbirlerini almaya devam ederken öte yandan araştırmalar da sürüyor.

İşte koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve uzman açıklaması!

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SON DAKİKA: Çinli uzman, koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu! Corona virüs salgını için tarih verdi!
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