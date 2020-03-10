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Son dakika haberi: Parlamento başkanı karantinasında

Dünyanın en yeni ve son gündemi olan artık siyasetçiler, sanatçılar derken ünlü birçok ismi de esir almış durumda. ’de bulunan kentinden dünyaya bir kabus gibi yayılan Koronavirüs onlarca ülkenin birinci gündem maddesi olmaya devam ederken Avrupa tedbirsizliğinin bedelini hem kendi ödüyor hem de dünyaya ödetiyor. Alınan son dakika bilgisine göre Parlamentosu Başkanı yeni tip Koronavirüs nedeniyle 'deki evinde karantinaya alındı.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 13:06 ABONE OL
Son dakika haberi: AB Parlamento başkanı Koronavirüs karantinasında

Çin'de Hubey olarak adlandırılan eyalete bağlı bulunan Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya üzerinde bulaştığı insan sayısı son dakika verilerine göre artık 100 binlerle ifade edilmeye başlandı. Avrupa'nın tedbirsiz ve ağırdan alan tutumu nedeniyle neredeyse bütün dünyaya yayılan Koronavirüsle ilgili birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Edinilen son bilgiye göre Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli Koronavirüs nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındı!

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Son dakika haberi: AB Parlamento başkanı Koronavirüs karantinasında
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