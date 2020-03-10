Son dakika haberi: AB Parlamento başkanı Koronavirüs karantinasında

Çin'de Hubey olarak adlandırılan eyalete bağlı bulunan Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya üzerinde bulaştığı insan sayısı son dakika verilerine göre artık 100 binlerle ifade edilmeye başlandı. Avrupa'nın tedbirsiz ve ağırdan alan tutumu nedeniyle neredeyse bütün dünyaya yayılan Koronavirüsle ilgili birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Edinilen son bilgiye göre Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli Koronavirüs nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındı!

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