İdlib'de Esad rejiminin kalleş saldırısı sonrasında Kahraman Mehmetçik rejim güçlerine ağır darbe indirdi. İdlib'deki olayların ardından ise ABD'den peş peşe Türkiye'ye destek açıklamaları geldi. Ardından ise ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey apar topar Ankara'ya geldi ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi verilmesiyle ilgili talebin incelendiği belirtildi.

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"HER TÜRLÜ SEÇENEK MASADA"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı İdlib ateşkesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Jeffrey, ''İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada. Rusya veya rejim ateşkesi ihlal ederse yaptırımla yanıt verebiliriz'' ifadesini kullandı.

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