Son dakika: Koronavirüs havayolu şirketlerini de vurdu! Koronavirüs nedeniyle zarar 100 milyar doları aşacak

Koronavirüs dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs binlerce can aldı ve bir o kadar kişiye de bulaştı. Koronavirüsün bu etkisi ekonomide de kendini gösterdi. Öyle ki onlarca havayolu şirketi uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı. Bununla beraber zarar 100 milyarlarca doları buldu. Daha önce uçak bileti alan yolcuların panik nedeniyle biletlerini iptal etmesi de zararı daha da artırdı. Koronavirüs nedeniyle binlerce uçak seferleri iptal edilirken, sadece Türkiye'de 68 bin tur iptali yaşandı. Şirketler ya para iadesi yapma ya da turları erteleme kararı aldı.

Koronavirüs salgını dünya ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği sektörlerden birisi de havayolu ve turizm sektörü.

Koronavirüs nedeniyle binlerce uçak seferleri iptal edilirken, sadece Türkiye'de 68 bin tur iptali yaşandı. Şirketler ya para iadesi yapma ya da turları erteleme kararı aldı.Türk Hava Yolları (THY) virüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin, Irak, İtalya, Kore ve İran seferlerini karşılıklı iptal etti. Pegasus Havayolları da, 1-16 Mart tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

ALMAN DEVİ LUFTHANSA UÇUŞ KAPASİTELERİNİ YARIYA İNDİRDİ

Öte yandan Alman havayolu firması Lufthansa Group'tan bugün gelen açıklamaya göre, grubun daha önce planlanan bir seviyenin de altına inecek şekilde uçuş kapasitesini düşüreceği teyit edildi.

Virüsün sebep olduğu sıradışı durumlar ve iptal edilen uçuşlar nedeniyle toplam uçuş kapasitesinin önümüzdeki haftalarda yüzde 50 oranında indirilmesine karar verildi.

Verilen karar, şirketler grubu bünyesindeki tüm havayolu firmaları için bağlayıcı olacak.

Lufthansa, virüs yüzünden sadece mart ayında 7 bin uçuşunu iptal etmiş, 125 kısa ve orta mesafeli ve 25 uzun mesafeli uçağı uçuş programından çıkardığını duyurmuştu.

AIR FRANCE 3 BİN 600 UÇUŞUNU İPTAL EDECEK

Fransız havayolu devi Air France-KLM de, virüs krizinin ardından şubat ayı yolcu sayısında geçen seneye oranla ciddi bir düşüş olduğunu, geçtiğimiz ay 7 milyondan az yolcu taşıdığını ve bu rakamın önümüzdeki aylarda daha da düşeceğini söyledi.

Air France, martta gerçekleştireceği 3 bin 600 uçuşunu virüs nedeniyle iptal ediyor.

Şirket mart ayında uzun mesafeli uçuşlarının kapasitesini yüzde 13 azaltırken, Avrupa'ya olan uçuşlarını yüzde 25 ve iç hatlar uçuşlarını da yüzde 17 azaltacağını söyledi.

113 MİLYAR DOLAR KAYIP OLABİLİR

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüs salgını nedeniyle küresel hava taşımacılığının 2009 yılından bu yana ilk kez düşüş göstereceğini tahmin etti.

IATA, Çin'de ortaya çıktıktan sonra çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, hava yolu şirketleri için 113 milyar dolar gelir kaybına neden olabileceğini açıkladı.

IATA'nın Üst Yöneticisi ve Genel Müdürü Alexandre de Juniac, "Kovid-19 nedeniyle yaşananların neredeyse örneği yok. Sadece iki ayda dünyanın büyük bölümünde, endüstrinin beklentileri dramatik biçimde en kötüsüne döndü" ifadesini kullandı.

De Juniac, dünya çapında havacılık gelir kayıplarının, sınırlı yayılım senaryosunda 63 milyar dolar olacağı ve bu kaybın 113 milyar doları bulabileceği öngörüsünde bulunduklarını söyledi.

100'DEN FAZLA VAKA BİLDİRİLEN ÜLKELER, KÜRESEL YOLCU GELİRLERİNDE YÜZDE 27'LİK PAYA SAHİP

IATA'nın sınırlı yayılım senaryosunda, Çin'de yolcu sayısında yüzde 23, Japonya'da yüzde 12, Singapur'da yüzde 10, Güney Kore'de yüzde 14, bu ülkeler hariç tutulduğunda Asya Pasifik bölgesinde yüzde 11 düşüş öngörüldüğü belirtildi.

Avrupa'da İtalya'nın yolcularının yüzde 24'ünü, Almanya ve Fransa'nın yüzde 10'unu, diğer Avrupa pazarlarının da yüzde 7'sini kaybedebileceği ifade edildi.

IATA, şu ana kadar 100'den fazla vaka bildirilen ülkelerin, küresel yolcu gelirlerinde yüzde 27'lik pay sahibi olduğunu bildirdi.

EN BÜYÜK ETKİSİ ÇİN HAVACILIK SEKTÖRÜNDE

Çin'de, ülkenin dördüncü büyük hava yolu şirketlerinden Hainan Hava Yolları'nın sahibi HNA Group, şubat ayında finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği için el değiştirme kararı aldı.

Air China, China Eastern ve China Southern Airlines hava yollarındaki bazı pilotlar ücretsiz olarak izin verilerek evlerine gönderildi.

Çin'de hükümet kriz geçene kadar hava yolu şirketlerine KDV istisnası ve yolcu payı ödemesi gibi istisnalar da getirdi.FLYBE İFLASINI AÇIKLADI

İngiltere'de her 5 iç hat uçuşundan 2'sini gerçekleştiren en önemli hava yolu şirketlerinden biri Flybe'den geçen hafta iflasını açıkladı.

1979 yılından beri faaliyet gösteren ve İngiltere ve Avrupa'da toplam 79 havaalanına yaklaşık yılda 8 milyon yolcu taşıyan şirkette, kararın açıklanmasıyla yaklaşık 2 bin kişi işsiz kaldı.

''BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ VAR''

Virüsün getirdiği ek maliyetlerden dolayı British Airways, Easyjet ve Ryanair gibi firmalar kısa mesafeli bazı Avrupa uçuşlarını artık para kazandırmadığı için azalttı.

Ryanair, British Airways ve easyJet yetkilileri de virüse bağlı olarak ciddi gelir kayıpları olabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

EasyJet CEO'su Johan Lundgren, ''Özellikle koronavirüsün yoğun olarak belirdiği İtalya'nın kuzey kesminde taleplerin azaldığını gördük ve şimdi de salgın ülkenin diğer kesimlerine sıçradı'' yorumunda bulundu.

"VİRÜS NEDENİYLE YÜZDE 15 KAYIP YAŞADIK"

Koronavirüsün İstanbul Havalimanı'nı da etkilediğini vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu hafta sonu katıldığı bir panelde şunları söyledi;

"Türkiye ile 5 ülke arasındaki uçuşlar durdurulmuş durumda. Bunlar Çin, İran, Kore, Irak ve İtalya. Bu ülkelerden İstanbul'a gelen haftalık yolcu sayısı 100 bin kişi. Bu bir etki. Bunu toplam yüzde 8 ile 10'u arası diye düşünebilirsiniz. Doluluk oranlarında da yüzde 4-5 bir azalma var. Biz bu işten yüzde 15 civarında etkilendik" açıklamasında bulundu.



EN BÜYÜK İPTAL UMREDE

Dünya seyahat endüstrisinin ciddi oranda etkilendiği virüsten yurtdışı turları düzenleyen seyahat acenteleri de nasibini aldı. Şubat ve mart ayı içinde Uzakdoğu'ya gidecek olan 5 bin kişi paket turunu iptal etti.

İtalya'ya uçuşların durmasıyla birlikte de mart ve nisan ayı için planlanan 6 bini aşkın paket tur da iptal oldu. Ancak en büyük iptal Suudi Arabistan'ın umre uçuşlarını durdurmasıyla geldi.

Türkiye Seyahat Acenteleri'nden (TÜRSAB) edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan'ın kararını açıkladığı 27 Şubat'tan itibaren mart sonuna kadar umreye gitmeye hazırlanan 57 bin kişi seyahat iptali gerçekleştirdi. Tüm bu zorunlu koşullar kapsamında 68 bini aşkın paket tur, acenteler tarafından iptal edilerek ücret iadesi yapıldı.

Dünya genelinde aralarında Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu yüzlerce havayolu şirketi başta Çin olmak üzere, Güney Kore ve İtalya, İran gibi birçok ülkeye salgın nedeniyle uçuşlarını iptal etmiş durumda. Bazı firmalar uçuşlarını yaz aylarının ortalarına kadar iptal ettiğini açıklamış durumda.

Salgının sürmesi halinde uçuş iptallerinin uzaması bekleniyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde başta spor organizasyonları olmak üzere fuar, konferans benzeri etkinlerin de iptal edilmesi havacılık sektörünü olumsuz yönde etkiliyor.