Trump’ın dedesi İspanyol gribinden ölmüş

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın dedesi Friedrich Trump'ın 1918'de New York'ta yaşarken, İspanyol gribi salgınının ilk dalgasında ölen ilk insanlardan biri olduğu ortaya çıktı. Grip hakkında "Uzun zamandır (ABD'de yılda) ortalama 36 bin kişi ölüyor" diyen Trump, "Bu sayıları hiç duymamıştım. Şoke oldum" demişti.ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, Kovid-19 tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi. Diğer yandan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.