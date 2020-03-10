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Trump’ın dedesi İspanyol gribinden ölmüş

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
Trump’ın dedesi İspanyol gribinden ölmüş
ABD Başkanı Donald Trump'ın dedesi Friedrich Trump'ın 1918'de New York'ta yaşarken, İspanyol gribi salgınının ilk dalgasında ölen ilk insanlardan biri olduğu ortaya çıktı. Grip hakkında "Uzun zamandır (ABD'de yılda) ortalama 36 bin kişi ölüyor" diyen Trump, "Bu sayıları hiç duymamıştım. Şoke oldum" demişti.

İKİ KONGRE ÜYESİ KARANTİNADA
ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, Kovid-19 tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi. Diğer yandan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.
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Trump’ın dedesi İspanyol gribinden ölmüş
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