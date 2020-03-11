ABD askerlerini Afganistan’dan çekiyor

400'DEN

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonrasında Washington yönetimi Afganistan'daki ilk askerlerini çekmeye başladı. Afganistan'daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett, ABD-Afganistan İslam Cumhuriyeti Ortak Deklarasyonu ve ABD-Taliban anlaşması gereğince Afganistan'daki ABD güçlerinin (USFOR-A) 135 gün içinde koşullu 8 bin 600'e düşürülmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı.Leggett, USFOR-A'nın Afganistan'da El Kaide ve DEAŞ'e karşı terörizmle mücadele operasyonları yürütmenin yanı sıra Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine destek verme gibi hedeflerini yerine getirmek konusunda tüm askeri yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini kaydetti. ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 12 bin askeri görev yapıyor."Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması", ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere yaklaşık iki yıl ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da şubat ayı sonunda imzalanmıştı. Anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak" ifadesine yer verilmişti.ABD, Afganistan'ı 2001'deki 11 Eylül saldırıları sonrası işgal etmişti. Çatışmalarda 2 bin 400'den fazla Amerikan askeri ölmüştü.