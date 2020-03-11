Akar ile Şoygu ateşkesi görüştü

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Akar ve Şoygu, İdlib'deki ateşkesin kalıcı olması, bu suretle yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede ayrıca ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu amaçla bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulandı. Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda İdlib'i görüştü.