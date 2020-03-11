Corona virüslü hasta hastaneden kaçtı ve uçağa bindi!

Accent TV'nin sitesinde yer alan habere göre yeni tip corona virüs teşhisi konan Moldovalı bir kadın, İtalya'da hastaneye kaldırıldı. Ancak daha sonra hastaneden ayrılarak, Moldova'ya geri döndü. Bu olay Moldova'da Acil Durum Komisyonu toplantısında ele alındı. Başbakan Ion Chicu yaptığı açıklamada, "Bu açık bir sorumsuzluk. Havaalanında, uçakta ve şimdi burada Moldova'da insanların sağlığını tehdit etti" dedi.

Sağlık Bakanı Viorica Dumbrevianu durumla ilgili detay vererek, "Kadın hasta ilk olarak 28 Şubat'ta yüksek ateş ve öksürük ile İtalya'da bir doktora başvurmuş. Moldova'ya dönmeye karar verdiğinde ne uçaktaki ne de havaalanındaki görevlilere haber vermemiş. 145 yolcu ile uçmuş, bu yolcuların 10'u Ukraynalı. Diplomatik kanallarla bilgi verildi. Hasta kadının yanında, önünde ve arkasında oturan insanlar vardı. Gece boyunca yaklaşık 45 kişiyle temasa geçtik, karantinaya uymalarını ve evden ayrılmamaları gerektiğini belirttik. Hasta kadının ise durumu şu anda stabil" açıklamasını yaptı.

Bir hükümet yetkilisi de insanların, corona virüsü hakkında yetkililer ve uzmanlar tarafından yapılan uyarılara uymalarını belirtti.

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