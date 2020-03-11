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CORONA VİRÜS SON DAKİKA: Dünya bu açıklamayı konuşuyor! Coronavirüsü nasıl yendiğini böyle anlattı

Milletvekil tarafından gelen son dakika corona virüsü açıklaması sonrası tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi. Covid-19 virüsüne yakalanan Tahran hastalığı nasıl yendiğini anlatırken salgından korkulmaması gerektiğine değindi. Henüz corona virüsü tedavisi veya aşısı ile ilgili yapılan çalışmalar sonuç vermese de salgın ile ilgili tedbir ve önlemlerin alınması haline salgının kontrol altına alınabileceğine değinen Tıp doktoru olan İlahiyan, zorunlu kalınmadığı sürece seyahat edilmemesi gerektiğini ifade etti. Devlet televizyonlarında yayınlanan görüntülü mesajda İranlı Milletvekili Korona virüsüne yakalandığını Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu olduğunu açıkladı. İşte Covid19 salgınını yenen Zühre İlahiyan tarafından gelen son dakika corona virüs açıklaması…

Giriş Tarihi: 11.3.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 13:44 ABONE OL
CORONA VİRÜS SON DAKİKA: Dünya bu açıklamayı konuşuyor! Coronavirüsü nasıl yendiğini böyle anlattı

Corona virüsü son dakika haberleri vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ederken Tahran salgından nasıl kurtulduğunu açıkladı. Covid-19 teşhisi konulan Tahran Milletvekili Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve aldığı tedavi sonucunda ise iyileşerek taburcu olduğunu bildirdi. Henüz Corona virüsü aşısı veya tedavisi ile ilgili bir sonuç kaydedilmese de bu iyileşme sonrasında yaptığı açıklamada insanların bu salgından korkmaması gerektiğini duyuran İlahiyan, alınan tedbirler sonucunda salgının kontrol altına alınabileceğine değindi. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini vurguladı. İşte corona virüsünü yenen Tahran Milletvekili tarafından yapılan son dakika koronavirüs açıklaması…

TAHRAN MİLLETVEKİLİ CORONA VİRÜSÜNÜ YENDİĞİNİ DUYURDU! "COVİD-19'DAN KORKULMAMASI GEREKİYOR!"

İran'da yeni tip corona virüsü tedavisi gören Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın iyileşerek taburcu edilmesi sonrası yaptığı açıklama neredeyse tüm dünyanın dikkatini çekti. Yaptığı açıklamada Corona virüsü tedavisi henüz bulunmasa da bu Covid-19'dan korkulmaması gerektiğini ifade etti.

İşte İran'dan gelen haber ile ilgili tüm detaylar...

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CORONA VİRÜS SON DAKİKA: Dünya bu açıklamayı konuşuyor! Coronavirüsü nasıl yendiğini böyle anlattı
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