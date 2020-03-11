Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırı girişiminde yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada haklarında verilen kararlar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulan Cumhurbaşkanı eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile Dalaman Deniz Hava üst komutanı eski albay Cenk Bahadır Avcı yeniden yargılanmalarına devam edildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, başyaver Ali Yazıcı'ya, suça yardımdan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak kararı bozdu. Yazıcı'nın yanı sıra müebbet hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ile beraatine hükmedilen Yarbay Hüseyin Yılmaz'la ilgili kararı da yerinde bulmamıştı.

Geçen duruşmalarda ise 3 sanıktan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın dosyası tefrik edilmişti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski başyaver Yazıcı ile eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı tutuklu bulundukları hapishaneden SEGBİS sistemi aracılığıyla katıldı.

Geçen duruşma savcı tarafından mahkemeye sunulun esas hakkında mütalaaya karşı iki sanıkta esas hakkında mütalaaya katılmadıklarını belirterek daha ayrıntılı savunma yapmak için mahkemeden süre talep ettiler.

Mahkeme ise verdiği ara kararda sandıkların esas hakkında savunmalarını 7 Nisan 2020 günü yapılacak olan bir sonraki duruşmada yapmalarına karar verdi.

Hayrettin Şaşmaz / SABAH