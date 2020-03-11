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Etiyopya, uçak kazasında Boeing’i suçladı

Giriş Tarihi: 11.3.2020 ABONE OL
Etiyopya, uçak kazasında Boeing’i suçladı
Etiyopya, 157 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının birinci yıl dönümünde uçak üreticisi Boeing'i sorumlu gösterdi. Etiyopya Ulaştırma Bakanlığı'nın yayımladığı ara raporda, başkent Addis Ababa'dan hareket ettikten dakikalar sonra yere çakılan uçakta tasarım hatalarının bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, Boeing 737 Max tipi uçaklarda kullanılan Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi'nin (MCAS) uçağın burnunu aşağı doğru yönelterek kazaya yol açtığı ve bu sistemin pilotların hava aracını manuel kontrol etmesine imkan vermediği belirtildi.
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Etiyopya, uçak kazasında Boeing’i suçladı
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