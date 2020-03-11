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'ta Koronavirüs nedeniyle 7 cami kapatıldı

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 'ta 7 cami kapatıldı. Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Felluce kentinde 7 cami kapatıldı, cuma hutbelerinin süresi kısaltıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.3.2020 14:36 ABONE OL
Irak'ta Koronavirüs nedeniyle 7 cami kapatıldı

Felluce Sünni Vakfı Müdürü Tarık Ali,yaptığı açıklamada, Enbar vilayaletine bağlı Felluce kentinde 7 caminin kapatıldığını, cuma hutbelerinin süresinin de 10 dakikaya indirildiğini söyledi.

Kentteki camilerde erkeklere ve kadınlara yönelik tüm derslerin durdurulduğunu aktaran Ali, "Koronavirüsle Mücadele Yüksek Kriz Kurulunun tavsiyelerine göre yaşlılar ve hastalar cemaatle kılınan namazlara katılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

TALİMATLARA UYMA ÇAĞRISI

Ali, bu tedbirlerin Felluce'nin virüsten korunması için alındığını belirterek vatandaşlara talimatlara uyma çağrısında bulundu.

Felluce kentinde şimdiye kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Irak genelinde ise yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

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Irak'ta Koronavirüs nedeniyle 7 cami kapatıldı
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