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'da cezaevi isyanlarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

'daki cezaevlerinde hafta sonu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkumların sayısı 12'ye çıktı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.3.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 12:08 ABONE OL

Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya'da hafta sonu patlak veren cezaevi isyanında bilanço ağırlaşıyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, ülke genelinde 20'yi aşkın cezaevinde hafta sonu Kovid-19'a yönelik tedbirleri protestoyla başlayıp isyana dönüşen ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren olayların en şiddetlisinin yaşandığı Modena'da ölü sayısı, 2 mahkumun daha cesedinin bulunmasıyla 7'den 9'a yükseldi.

Rieti'deki cezaevinde ise olayların ardından 3 mahkumun cesedinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada, olaylar sırasında Foggia'daki cezaevinden 77 kişinin firar ettiği, bunlardan bir kısmının yakalandığı, 20 kadarının arandığı ifade edildi.

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İtalya'da cezaevi isyanlarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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