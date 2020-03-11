İtalya’dan son dakika corona virüs kararı! Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle…

Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsünden (Covid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında İtalya bulunuyor. Son açıklanan rakamlar doğrultusunda ölü sayısının 827'ye çıktığı belirtilirken, İtalyan hükümeti virüsü önlemekte zorluk çekiyor. İtalya Başbakanı, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

AVRUPA'DA KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısının 503'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5'e yükseldiğini duyurdu.

Bulgaristan'daki vaka sayısı 7'ye yükselirken, 62 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililer, koronavirüs nedeniyle ülkede ilk kez can kaybı yaşandığını belirtirken, kadının 74 yaşındaki eşinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.

Bu sabah ilk ölüm vakasının yaşandığı Belçika'da yaşları 74 ve 86 olan iki kişi daha yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İsveç Halk Dairesi, ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 486'ta çıktığını ve ilk kez bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 54'e yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 236'ya çıktı.

Vaka sayıları ayrıca, İngiltere'de 456'ya, Danimarka'da 340'a, Yunanistan'da 99'a, Çekya'da 75'e, Portekiz'de 59'a, Slovenya'da 57'ye, Romanya'da 37'ye, Polonya'da 27'ye ve Malta'da 6'ya yükseldi.