KKTC’de ilk vaka Alman turistte virüs çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadında turistte Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. 30 kişilik turist kafilesinin Gazimağusa'daki bir otele götürüldüğünü ifade eden Pilli, kadın turistte koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kafilenin bulunduğu otelin de karantinaya alındığını bildirdi.Başbakan Ersin Tatar ile Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı. Tatar, "Güney Kıbrıs Rum kesiminden, ülkemize turistik gezi, ayin ve benzeri maksatlarla 10 kişiyi aşan otobüslerle gerçekleştirilecek toplu geçişler 15 Mart'a kadar durdurulmuştur. 1 Nisan'a kadar ülkemize yurt dışından yapılacak Almanya ve Fransa çıkışlı charter uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur" dedi. KKTC'de 15 Mart'a kadar tüm okullar tatil edildi.