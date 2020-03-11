Corona virüsü salgınında son dakika haberleri | Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Korona virüsü ile ilgili o ülkeden kan donduran görüntü

Koronavirüsü dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle evlerde, hastanelerde ve diğer kapalı alanlarda insandan insana çok kolay yayılıyor. Vaktinde sıkı önlemler almayan ülkeler, epidemi ile baş başa kalmak üzere. Özellikle İran'da corona virüsü salgını hızla yayılıyor. İran'dan dün gelen son dakika haberi dünyada büyük korkuya neden oldu. Fotoğrafların bir cenaze töreninde çekildiği bildirilirken, ölen kişinin üst düzey bir isim olduğu açıklandı.

DÜNYA ŞOKTA! KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ

İran'da koronavirüsten ölen Devrim Muhafızları eski komutanının cenaze töreninden inanılmaz kareler geldi.