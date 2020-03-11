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Koronavirüs 'ya da sıçradı! İlk vaka tespit edildi

Corona virüsü dünyanın her yerine sıçradı.Son olarak Karayipler'de bir ada ülkesi 'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 06:41 ABONE OL
Koronavirüs Küba'ya da sıçradı! İlk vaka tespit edildi

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

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Koronavirüs Küba'ya da sıçradı! İlk vaka tespit edildi
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