Para karşılığı Avrupa ülkelerine casusluk yaptılar: Avukata 2 milyonluk EFT!

Türkiye'deki Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç büyükelçiliklerine giderek ülkelerine kaçan terör örgütü mensupları hakkında iltica raporları düzenlendiği ihbarı gelince Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan beş kişilik ekip şüpheli isimleri takibe almıştı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk vatandaşlarına ilişkin kişisel verilerin ve bazı soruşturmalara yönelik bilgi ve belgelerin kanunlara aykırı olarak bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçiliklerine verildiği iddiasıyla ilgili 5 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker, memuriyetten ihraç edilen kardeşi Yaşar Şeker, avukatlar Yılmaz Sunar ve Baki Demirhan ile memuriyetten ihraç edilen Nazif Gürkan Şen yer almıştı.

Hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından 2 bin 329 kez, 'Açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçlarından ise 20 bin 973 yıl hapis talep edilen avukat Yılmaz Sunar'a ilişkin iddianamede dikkat yeni detaylar ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İLTİCA RAPORLARINI HAZIRLADI

İddianamede, avukat Yılmaz Sunar'ın Hollanda, İsveç, Norveç ve Almanya büyükelçiliklerine ve adliyeye gidip avukatlık mesleğini kullanarak yargı sisteminden belgeler aldığı, terör örgütü üyelerinin bilgi ve belgelerini de topladığı belirtildi. Türkiye'den Almanya, Norveç, İsveç ve Hollanda gibi ülkelere kaçan ya da gitmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin kişi terör örgütü üyelerinin iltica talepleri için çalışan avukat Yılmaz Sunar elde ettiği bilgileri Almanya gibi diğer ülkelere de ilettiği ifade edildi.

KOLLUK GÖREVLİLERİ HAKKINDA ASILSIZ İDDİALAR SUNDU

Şüpheli Yılmaz Sunar'ın dijital materyallerinden elde edilen e-posta yazışmaları incelendiğinde Almanya Büyükelçiliği'nde çalışan olduğu belirlenen G.Ş. isimli kişiye yazmış olduğu e-posta raporunda 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası cezaevinde kişilerin durumu hakkında bazı bilgilerin yer aldığı görüldü. Ayrıca büyükelçiliklere sunmak üzere hazırladığı raporda bazı kişilerin ailevî durumları, adlî bilgileri ve haklarında soruşturma ya da kovuşturma olup olmadığına dair bilgilerin yer aldığı belirlendi. Bununla birlikte, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadelede görev almış kolluk görevlileriyle ilgili asılsız iddiaların yanı sıra Türkiye'nin hukuki ve siyasi çıkarlarına zarar verici nitelikte beyanlarda bulunduğu tespit edildi.

BİR MİLYON EURO YATIRILDI, 2 BİN 329 TANE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, avukat Yılmaz Sunar'ın ofisinde yapılana aramada büyükelçiliklere hitaben yazılan toplam 2 bin 329 tane raporlanmış doküman dosyasına rastlanıldığı bilgisi yer aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) raporuna göre farklı ülkelerden hesabına düzenli olarak para yatırıldığı tespit edilen şüpheli Sunar'ın 2011 ile 2019 yılları arasında 2 milyon 104 bin 721 lira EFT aldığı, 1 milyon 858 bin 228 lira EFT gönderdiği belirlendi. Toplamda bir milyondan fazla para transferi yapıldığı evraklardan tespit edildi. Raporun içeriği şüpheli avukat Sunar'a sorulduğunda para transferlerini kabul ettiğini ve avukat olduğu için müvekkillerinden para aldığını belirtti.

FETÖ'NÜN AVUKATI DA İŞİN İÇİNDE

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden 23 Aralık 2019 tarihli belgeye göre, UYAP verilerine erişip kişiler hakkında yakalama ya da soruşturma ile kovuşturma bilgilerini sorgulayan kişilerin şüpheliler zabıt kâtipleri Nazif Gürkan Şen ile Burhan Gür tarafından yapıldığı ifade edildi. UYAP sorgulamalarını yetkisiz ve yasa dışı olarak yapan şüphelilerin bu bilgileri sanık avukat Yılmaz Sunar'a verdiği de ifade edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kişilerin bilgilerini kullanmadığını ifade eden şüpheli Sunar, iddianamedeki ifadesinde "Soruşturmalarla ilgili bilgi ve belgeleri bana konsolosluklar verdi, ben sadece bunların doğruluğunu ya da yanlışlığını teyit ettim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Şüpheli avukat Yılmaz Sunar hakkında "Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Casusluk Maksadıyla Temin Etme", "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak", "Gizliliğin İhlali" suçlarından, diğer şüpheliler hakkında da aynı suçlama üzerinden ceza talep edildi.

FETÖ AVUKATININ SUNAR İLE BAĞI

FETÖ terör örgütüne üye olmak ve rüşvet almak suçundan tutuklu yargılanan FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen'in avukatlarından olan şüpheli Adnan Şeker'in büyükelçiliklere gidip terör örgütleri mensuplarının için irtica raporu hazırladığı tespit edilen Yılmaz Sunar ile de bağı olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, şüpheli Sunar'ın dijital materyallerin incelenmesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden soruşturmasının olduğu belirtilen bir kişi için Adnan Şeker'in hazırladığı raporun olduğu bilgisi yer aldı. Bunun da bu raporun Şeker tarafından Sunar'a verildiği belirtildi.