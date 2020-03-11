Prens Selman’ın dosyası kabarık

Suudi Arabistan'da 2017 yılında Veliaht Prens atanmasından bu yana dünyanın gündeminden düşmeyen Muhammed bin Selman'ın adı birçok suç dosyasına karıştı. Al Jazeera kanalı son olarak krallık yolunda en büyük rakibi olan amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklattığı ileri sürülen Veliaht Prens'in adının karıştığı olayları derledi.* Habere göre ülkesinin de facto lideri olan Veliaht Prens, 5 yıldır binlerce kişinin öldüğü Yemen'deki savaşın arkasındaki isim.* Kasım 2017'de Lübnan Başbakanı Said Hariri'nin Riyad'da alıkonmasının arkasında da Veliaht çıkmıştı.* Yine 2017'de Prens Selman, kendisine engel olabilecek yüzlerce üst düzey Prens'i haftalarca Ritz-Carlton Oteli'nde alıkoydu.* Haberde bir yandan Batı'da 'reformist' olarak gözüken Selman'ın 2018'de kadın aktivistleri tutuklattığı hatırlatıldı.* Katar'a abluka başlatarak Körfez İşbirliği Teşkilatı'nda krizi başlattı.* Veliaht Prens'e dünyadan en büyük tepki ise gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin arkasındaki isim olması nedeniyle geldi.* Geçen yıl ise Riyad yönetimi Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. Ancak suçlamaların kanıtları ortaya çıkmadı.

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