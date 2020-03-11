Putin’e 12 yıl daha liderlik yolu açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iki dönem daha, toplamda 12 yıl devlet başkanlığı yolu açıldı. Buna yasal zemin hazırlayan anayasa maddesi değişkliği Duma'da kabul edildi. "2 kezden fazla seçilememe" şartı, anayasa değişikliği referandumda kabul edildiği tarihe kadar görev yapan başkanları, yani Putin'i kapsamayacak. Rusya basınına göre Putin'in 2024'te tekrar aday olmasının önünde bir hukuki engel kalmayacak. Rus lider her biri 6 yıllık olmak üzere iki defadan toplam 12 yıl daha görev yapabilecek. Eğer seçilirse Putin 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapabilecek. Bu durumda Rus lider toplamda 36 yıl Rusya'yı yönetmiş olacak. Stalin 30 yıl, Brejnev ise 18 yıl iktidarda kalmıştı.