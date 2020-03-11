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! ile ilgili fıkra gibi olay! Koronavirüse karşı toplanacaklardı bakın ne oldu?

ile ilgili haberleri dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, 118 ülkede 120 bini, aşkın insanda tespit edildi. Corona virüsü nedeniyle 4 bin 500'e yakın kişi hayatını kaybederken, dünya ekonomisi çökme noktasına geldi. 'de corona virüsünün ekonomiye etkisinin tartışılacağı kritik toplantı da corona virüsü nedeniyle ertelendi.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 16:18 ABONE OL
Son dakika! Corona virüsü ile ilgili fıkra gibi olay! Koronavirüse karşı toplanacaklardı bakın ne oldu?

New York'ta gerçekleştirilmesi planlanan corona virüs konferansı corona virüs salgın riski nedeniyle iptal edildi.

ABD'nin New York şehrinde Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen ve cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan "Corona virüs etkisinde ticaret" konferansı salgın riski nedeniyle iptal edildi.

ABD'de hızla yayılan virüs sebebiyle birçok etkinlik peşi sıra iptal ediliyor.

Her yıl düzenlenen New York otomobil fuarı da iptal edilen etkinlikler arasında yerini almış durumda.

ABD genelinde corona virüs nedeniyle şimdiye kadar 1 milyona yakın insanın yer alması beklenen 50 'den fazla büyük şirketin etkinliği iptal edildi.

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NEW YORK'TA SALGININ ÇIKIŞ NOKTASINA ASKERİ BİRLİK GÖNDERİLECEK

New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderileceğini belirtti.

Vali Cuomo, yaptığı açıklamada, New Rochelle bölgesindeki salgının ciddiyetine atıfta bulunarak, "Bu dramatik bir durum, ancak ülkede virüsün tespit edildiği en yoğun kümelenme bu bölgede ve bu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

New Rochelle'in New York'ta salgının yayılmasında özel bir konumu olduğuna değinen Vali Cuomo, "Rakamlar hızla artıyor, New Rochelle için özel bir halk sağlığı stratejisine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Cuomo, bölgedeki bir havranın salgınla mücadele için merkez olarak kullanılacağını kaydederek, askeri birliklerin ilgili alanda halka gıda dağıtacağını ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, okul, ibadethane gibi yerleri temizlemek üzere görevlendirileceğini belirtti.

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Son dakika! Corona virüsü ile ilgili fıkra gibi olay! Koronavirüse karşı toplanacaklardı bakın ne oldu?
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