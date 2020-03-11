Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Dünya şokta! O ülkede Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti!

SON DAKİKA: Dünya şokta! O ülkede kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti!

Son Dakika Haberi: 'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyada etkisini gösteriyor. Kısa sürede onlarca ülkeye yayılan coronavirüs kaynaklı 'da bugün ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.3.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 10:31 ABONE OL
SON DAKİKA: Dünya şokta! O ülkede Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti!

SON DAKİKA HABERİ: Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs tüm dünyada etkisini gösteriyor. Kısa sürede onlarca ülkeye yayılan coronavirüs kaynaklı Endonezya'da bugün ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

VAKA SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Yurianto, 9 Mart'ta, ülkede Kovid-19 tespit edilen 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, bu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

ÇİN'DE CAN KAYBI 3 BİN 161

Çin'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 3 bin 161'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 24 yeni vaka saptandı.

SON DAKİKA | Türkiye'de ilk koronavirüs vakası sonrası: Korona virüsü nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Virüse karşı maske korur mu?
Son dakika haberi: İlk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra uzmanlardan kritik açıklamalar geldi! Risk grubu oluşturan yaşlar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Dünya şokta! O ülkede Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA