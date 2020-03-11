SON DAKİKA: Dünya şokta! O ülkede Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti!

SON DAKİKA HABERİ: Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs tüm dünyada etkisini gösteriyor. Kısa sürede onlarca ülkeye yayılan coronavirüs kaynaklı Endonezya'da bugün ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

VAKA SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Yurianto, 9 Mart'ta, ülkede Kovid-19 tespit edilen 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, bu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

ÇİN'DE CAN KAYBI 3 BİN 161

Çin'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 3 bin 161'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 24 yeni vaka saptandı.