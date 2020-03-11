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Corona yüzünden ölmüştü; cenazedeki o görüntüler kan dondurdu! İşte haberinin detayları...

İlk olarak Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve sonrasında 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan  ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan 113 binden fazla insanda bulunuyor. Virüsün çıkış kaynağı olan Çin’in ardından en çok etkilenen ülkeler ise İtalya, İran ve Güney Kore oldu. İtalya’da can kaybı 631’e çıkarken, İran’da ise bir günde 54 hasta hayatını kaybetti. Son olarak İran’da bir cenaze töreninden gelen kareler tüm dünyayı şoke etti. İşte son dakika koronavirüs haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 11.3.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 07:52 ABONE OL
Corona yüzünden ölmüştü; cenazedeki o görüntüler kan dondurdu! İşte son dakika haberinin detayları...

Dünyaya korku yayan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 4 bin civarında insanın ölümüne neden olan salgın, 113 binden fazla insanda görüldü. Her geçen bilançonun ağırlaştığı nedeniyle İran'da bir günde 54 kişi hayatını kaybederken, İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 631'e çıktı. İtalya ve İran'dan her geçen gün dehşete düşüren fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak İran'da bir cenaze töreninde çekilen o görüntüler dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA ŞOKTA! KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ

İran'da koronavirüsten ölen Devrim Muhafızları eski komutanının cenaze töreninden inanılmaz kareler geldi.

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Corona yüzünden ölmüştü; cenazedeki o görüntüler kan dondurdu! İşte son dakika haberinin detayları...
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