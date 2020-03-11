Son Dakika Haberi: İtalyan hemşire korkunç görüntüleri paylaştı! Dünya şokta! Corona (koronavirüs) kâbusu devam ediyor…

Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 121 binden fazla insanda görülen koronavirüs, 4 bin 300'den fazla insanın ise ölümüne neden oldu. Son olarak ülkemizde de görülen virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi ise İtalya oldu. İtalya'da 60 milyon insan karantina da bulunurken, şuana kadar 631 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak Avrupa'nın kalbi Belçika'dan gelen o görüntüler tüm dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İTALYAN HEMŞİRE KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! DÜNYA ŞOKTA

Yeni tip koronavirüs (covid-19) dünyada hızla yayılmaya devam ederken, can almayı da sürdürüyor. Şuana kadar 4 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği corona virüsü ile ilgili Belçika'dan gelen görüntüler infial yarattı. Tüm dünyayı şoke eden o fotoğraflar ajanslar tarafından son dakika olarak paylaşıldı.