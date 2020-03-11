SON DAKİKA: İran Corona virüsü ilacını buldu mu? İran'dan Flaş açıklama

Corona virüsü nedeniyle 354 vatandaşını kaybeden İran'dan kritik bir açıklama ajanslara düştü. Son dakika bilgisine göre 9 bin vaka sayısının bulunduğu İran, Koronavirüs ilacını bulduğunu iddia etti.

24 SAAT İÇİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi. Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" şeklinde konuştu.

PİYASAYA SÜRÜLMESİ 3 HAFTAYI BULABİLİR

Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

İran'da artan korona virüsü nedeniyle şuana kadar ülke genelinde görülen vaka sayısı 8 bin 42 olurken 291 kişi hayatını kaybetti.