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Son Dakika: Polonya Genelkurmay Başkanı koronavirüse yakalandı

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken. Koronavirüs salgını dünya geneline yayılırken, virüs üst düzey devlet yetkililerini de tehdit etmeye başladı. Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 10 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, virüs nedeniyle geniş katılımlı programları düzenlemeyeceğini kaydetmişti.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 09:15 ABONE OL
Son Dakika: Polonya Genelkurmay Başkanı koronavirüse yakalandı

Koronavirüsün yayılma hızı Çin'de azalırken, dünya genelinde bilanço artıyor. İran'da üst düzey yetkililere ilk defa bulaşan virüs, daha sonra Fransa Kültür Bakanı'nı da enfekte etmişti. Son olarak Polonya'dan korkutan bir haber geldi. Polonya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Almanya'da katıldığı bir toplantı dönüşünde yapılan testlerde General Mika'ya koronavirüsün bulaştığı tespit edildi. Mika ve beraberindeki heyet de karantinaya alındı.'' bilgisi paylaşıldı.

Varşova Askeri Hastanesinde karantinaya alınan Mika ve heyettekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, ülkedeki vaka sayısının 18'e yükseldiğini açıklamış, spor ve konser etkinliklerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 10 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, virüs nedeniyle geniş katılımlı seçim programları düzenlemeyeceğini kaydetmişti.

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Son Dakika: Polonya Genelkurmay Başkanı koronavirüse yakalandı
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