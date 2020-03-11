Suudi Prens Selman'ın dosyası kabarık! Her olayın merkezinde onun adı var
Son dönemde adını en çok duyduğumuz liderlerden biri olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, olaylarıyla gündemden düşmüyor. Suudi Arabistan'da 2017 yılında Veliaht Prens olarak atanmasından bu yana yaptığı her icraatle gündemi meşgul eden Muhammed bin Selman'ın adı birçok suç dosyasına karıştı. Son olarak krallık yolunda en büyük rakibi olan amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklattığı ileri sürülen Veliaht Prens'in adının karıştığı olaylar derlendi. Kral Selman kısa bir sürede ciddi hadiselerin merkezindeki isim olarak dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 11.3.2020 09:13Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 09:20ABONE OL
Yabancı kaynaklarda geçen bilgilere göre Prens Selman, son olarak Prenslere yaptığı operasyonlarla planını devreye soktu. Prens Selman, G-20 öncesi daha babası hayattayken Kral olmayı istiyor. Bunun içinde tüm rakiplerini bir bir alt ediyor.