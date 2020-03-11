Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Suudi Prens Selman'ın dosyası kabarık! Her olayın merkezinde onun adı var

Suudi 'ın dosyası kabarık! Her olayın merkezinde onun adı var

Son dönemde adını en çok duyduğumuz liderlerden biri olan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, olaylarıyla gündemden düşmüyor. Suudi Arabistan'da 2017 yılında Veliaht Prens olarak atanmasından bu yana yaptığı her icraatle gündemi meşgul eden Muhammed bin Selman'ın adı birçok suç dosyasına karıştı. Son olarak krallık yolunda en büyük rakibi olan amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklattığı ileri sürülen Veliaht Prens'in adının karıştığı olaylar derlendi. kısa bir sürede ciddi hadiselerin merkezindeki isim olarak dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 09:20 ABONE OL
Suudi Prens Selman'ın dosyası kabarık! Her olayın merkezinde onun adı var

Yabancı kaynaklarda geçen bilgilere göre , son olarak Prenslere yaptığı operasyonlarla planını devreye soktu. Prens Selman, G-20 öncesi daha babası hayattayken Kral olmayı istiyor. Bunun içinde tüm rakiplerini bir bir alt ediyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Prens Selman'ın dosyası kabarık! Her olayın merkezinde onun adı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA