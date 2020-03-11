Ukrayna'da koronavirüs önlemi: Milletvekillerinin yurt dışına çıkışına sınırlama

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamento Başkan Vekili Yevgeniy Kravçuk, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Parlamento Başkanı, Bakanlar Kurulu'nun karantina önlemleri sürdüğü müddetçe ve dünyadaki salgın durumunda değişiklik olana kadar milletvekillerinin resmi yurt dışı seyahatlerini iptal etti" şeklinde bilgi verdi.

Kravçuk ayrıca Ukrayna Parlamentosu'nun girişlerinde dezenfektan el jelleri bulundurulması yönünde karar alındığını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs salgınının yayılma ihtimaline karşı önlem olarak toplu etkinliklerin, konferansların ve spor karşılaşmalarının iptal edilebileceğini açıklamıştı. Ülkede şu ana kadar tek koronavirüs vakasının kayda geçtiği Çernovtsi kentinde tüm okullar ve üniversiteler geçici olarak tatil edilmişti.