14 İngiliz askeri intihar etti

BUGÜN NELER OLDU

Afganistan'da uzun yıllar savaşan İngiltere ordusu askerlerinin evlerine döndüklerinde psikolojik olarak yıprandıkları ortaya çıktı.İngiliz The Times gazetesine göre son iki ay içinde emekli veya halen hizmette olan 14 asker intihar etti. Savunma Personeli ve Gaziler Bakanı Johnny Mercer, gazilerin gecikmiş travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) geçirdiğini dile getirdi.Birleşik Krallık'ın 2002-2014 arasında Afganistan'da yürüttüğü Herrick Operasyonu'nda 453 asker öldürülmüştü.Savunma Bakanlığı'na göre Şubat 2018'den itibaren, daha önce Herrick Operasyonu'nda yer alan 29 asker öldü.Adli tıp uzmanları bazılarının intihar ederek yaşamına son verdiğini bildirdi.Mercer'a göre son intihar dalgası, Birleşik Krallık hükümetinin gelecek nisan ayında başlaması beklenen gazilere yeni zihinsel sağlık hizmetleri sunma planlarını hızlandıracak.Hükümet, geçen sene gazilerin intiharına yol açan risk faktörlerini inceleyecek araştırmalara fon sağlanacağını açıklamıştı. Savunma Bakanlığı'nın gazilerle ilgili çalışmasının, ordudan ayrılanları kapsayacak şekilde genişletileceği ve intiharların etkin bir şekilde izlenmesini sağlamak için sürekli güncelleneceği de belirtilmişti.