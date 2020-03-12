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'de , Kongre ve , Kovid-19 nedeniyle ziyaretçilere kapandı

'de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle , ABD Kongresi ve () binaları ziyaretçilere kapatıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 22:03 ABONE OL
ABD'de Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon, Kovid-19 nedeniyle ziyaretçilere kapandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı ABD'de önemli ziyaret destinasyonları arasında yer alan Beyaz Saray, Kongre Binası ve Pentagon'da da yeni adımlar atıldı.

Beyaz Saray, virüse karşı alınan önlemler nedeniyle bütün halka açık turları iptal etti. Daha önceden Beyaz Saray ziyareti için rezervasyon yaptıran kişiler de ilgili işletmelerle iletişime geçmeye yönlendirildi.

ABD Kongresinden yapılan yazılı açıklamada, Kongre binalarına yapılan ziyaretlerin bugün 17.00'den itibaren 1 Nisan'a kadar askıya alındığı kaydedildi.

Kongre ve Senato binalarına sadece Kongre üyelerinin, çalışanların, gazetecilerin ve resmi iş için gelenlerin kabul edileceğinin altı çizildi.

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah da Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu sabah itibarıyla halka açık turların iptal edildiğini bildirdi.

Farah, "Haftalık 2 binden fazla ziyaretçimizden bu durumdan dolayı özür dileriz ancak bizim ilk önceliğimiz, halkımızın güvenliği." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'de Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon, Kovid-19 nedeniyle ziyaretçilere kapandı
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