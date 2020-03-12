ABD’de bir kentte daha ezana izin çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de Türk toplumunun da yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde ezan hoparlörden okunabilecek. Kararla birlikte ABD'de bu iznin alındığı kent sayısı 3 oldu. Paterson Belediye Meclisinde bir süredir oylama için bekleyen ezanın sesli okunabilmesine yönelik düzenleme yapılan oylama ile yasalaştı. Gürültü yönetmeliği başlığı altında ele alınan tasarı Meclis Başkanı Maritza Davila'nın da aralarında bulunduğu 5 evet oyu ile kabul edildi. BöylecePaterson'da cami ve mescitlerde hoparlör kullanılarak ezan okunabilecek. Uygulama, sabah 06.00'dan gece 22.00 saatleri arasında geçerli olacak ve belirlenen ses limitlerini geçmeyecek olan uygulamada ezan süresi 5 dakikadan fazla olmayacak.