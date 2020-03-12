Ajanslar SON DAKİKA kodu ile geçti! Coronavirüs nedeniyle bir ülkede daha OHAL ilan edildi!

Coronavirüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor! Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan coronavirüs her geçen dakika onlarca kişiye bulaşarak artıyor. 118 ülkede baş gösteren coronavirüs ekonomileri altüst etti, spordan sanata, eğitimden, siyasete her alanda büyük tahrip yarattı. Henüz bir aşısı keşfedilemeyen coronavirüse hükümetler çözüm arıyor. İşlerin giderek karmaşıklaştığı coronavirüs salgınında OHAL'ler gündeme geldi. İtalya, Slovakya ve Macaristan'ın ardından Çekya da OHAL ilan etti.

SAAT 20.00'DE BAŞLIYOR

Çekya Başbakanı Babis yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs salgının etkilerini en aza indirmek için bir dizi yasakları açıkladı.

Babis, 30 kişinin üstünde katılım olacak kültürel, spor, dini ve diğer tüm kamu etkinliklerinin yasaklandığını belirtirken, akşam saat 20.00'den sonra restoranlara girişin mümkün olmayacağını söyledi.

Öte yandan Çekya İçişleri Bakanı Jam Hamacek, Almanya ve Avusturya'dan gelen turistlerin Çekya'ya girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Salgın ile büyük mücadele veren Çekya, ülkedeki durumun karmaşıklaşmasının ardından OHAL kararı aldı. Dünya ajanslarının son dakika kodu ile duyurduğu habere göre; ülkede 30 gün boyunca OHAL uygulanacak.

İTALYA, MACARİSTAN, SLOVAKYA DA İLAN ETMİŞTİ

OHAL ilan eden ülkeler arasında salgının en yoğun görüldüğü Avrupa ülkesi İtalya olmak üzere, Macaristan ve Slovakya yer alıyor. ABD'nin başkenti Washington da kısmi OHAL ilan etmişti.

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