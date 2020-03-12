Bulaşıcı hastalık uzmanı: Corona virüsü salgını 6 aya kadar sürecek!

Michael Osterholm, corona virüsü hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Osterholm, "Bu daha başlangıç. Önümüzdeki aylarda da bu durumun devam etmesini bekliyorum" dedi.

Osterholm, 55 yaş üstü insanların ve sağlık sorunu olan kişilerin ekstra dikkatli olması gerektiğini de vurguladı.

"MÜCADELE ZORLAYICI OLACAK AMA BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Michael Osterholm açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Covid-19'un biyolojik bir silah olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen kasım ayının üçüncü haftasında bir hayvandan insanlara bulaştı. Bu hayvanın ise Pangolin olduğunu düşünüyoruz. Pangolinlerde corona virüsler yer alıyor.

Corona virüsle mücadele zorlayıcı olacak, ama başaracağımıza inanıyorum."

Ünlü uzman aşı için biraz daha beklememiz gerektiğini söyleyerek, sözlerini sonlandırdı.

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