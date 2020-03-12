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virüsü belirtileri kaç gün sürer? virüs belirtileri nasıl anlaşılır?

Dünyayı etkisi altına alan ve Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsü belirtileri merak ediliyor. Gündemde en çok aranan başlıklar arasında yer alan corona belirtileri arasında iştahsızlık ve kilo kaybı, ateş ve halsizlik, solunum problemleri bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ölümcül virüsten korunmak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Yeni tip coronavirüs (Covid -19) korunma yöntemleri arasında elleri yıkamak, öksürürken veya hapşırırken ellerle ağzı kapamak, hasta vatandaşlarla mesafeli durmak yer alıyor. Yeni koronavirüsün, yasa dışı olarak egzotik hayvanları da satan Wuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Peki ? virüs belirtileri nasıl anlaşılır?

Giriş Tarihi: 12.3.2020 17:44 ABONE OL
Corona virüsü belirtileri kaç gün sürer? Korona virüs belirtileri nasıl anlaşılır?

Dünya çapında virüsü tehdidi devam ederken virüsün belirtileri araştırılıyor. Ölümcül virüs ciddi riskler taşırken aşı ve tedavi yöntemleri için uzmanlar çalışmalarını sürdürüyor. Çin'deki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şuana kadar binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsün belirtileri gündemde yer edindi. On binlerce vatandaş '' ?'' sorusuna yanıt arıyor. İlk olarak yüksek ateş, halsizlik ve kuru öksürükle görülen Yeni tip coronavirüs (Covid -19) kısa sürede başkasına bulaşabiliyor. Vatandaşlar virüsten korunma yöntemlerini araştırırken kaç gün sürer? Sorusuna yanıt arıyor. Peki ? Korona virüs belirtileri nasıl anlaşılır?

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ KAÇ GÜN SÜRER? KORANA BELİRTİLERİ NASIL ANLAŞILIR?

İnsan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüs olarak tanımlanan corona virüsü belirtileri arasında İştahsızlık ve kilo kaybı, ateş, halsizlik ve durgunluk yer alıyor. Haberimizde, Corona virüs belirtileri nasıl anlaşılır? Sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

İşte Corona virüsü belirtileri hakkında merak edilenler…

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Corona virüsü belirtileri kaç gün sürer? Korona virüs belirtileri nasıl anlaşılır?
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