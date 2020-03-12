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CORONA VİRÜSÜ : Dünyayı umutlandıran fotoğraf! Corona virüsü 100 yaşında yendi, ilk kez görüntülendi!

Merkez üssü Çin'in Wuhan kenti olan ve dünya genelinde yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs son durum merak edilirken, vaka ve ölüm sayısı her geçen katlanarak artıyor. Gelen son bilgilere göre, dünya genelinde Kovid-19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 bin 136'ya çıktı. En çok vaka Çin'de görülürken Çin'in ardından İtalya, İran ve Güney Kore geliyor. Çin'deki corona virüs salgını yayılma hızı yavaşladı. Salgının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da ise durumlar oldukça kritik. Ülkede yaklaşık 60 milyon kişinin dolaylı olarak karantinada olduğu bildiriliyor. 12 Mart itibarı ile coronavirüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 630'a çıktı. Öte yandan, corona virüs kâbusunda dünyayı umutlandıran görüntüleri Çin devlet ajansı paylaştı. Paylaşılan görüntülerle birlikte coronavirüsü konusunda bir ilk yaşanmış oldu. İşte, corona virüsü son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 08:03 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: Dünyayı umutlandıran fotoğraf! Corona virüsü 100 yaşında yendi, ilk kez görüntülendi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının arıdndan kontrol edilemeden dünya geneline yayılan coronavirüsü salgınına ilişkin haberleri peşi sıra geliyor. Her geçen gün ile beraber ölüm ve vaka sayıları artıyor. 12 Mart itibarı ile Covid-19 salgınında son durum bilgileri de teyit edildi. Buna göre, dünya genelinde 126 bin 136 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. En çok vaka sayısı, salgının merkez üssü Çin'de görüldü. Ülkede, 80 bin 756 kişide virüs belirlenirken İtalya'da 12 bin 462, İran'da 9 bin ve Güney Kore'de 7 bin 755 kişide yeni tip corona virüsü vakası doğrulandı. Coronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 630 kişiye ulaştı. En çok ölüm Çin'in ardından İtalya, İran, Güney Kore, İspanya ve Fransa'da yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı açıklamada yeni tip coronavirüsün (Covid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

DÜNYAYI UMUTLANDIRAN CORONA VİRÜSÜ FOTOĞRAFI!

Salgının merkez noktası Çin'de ise bir son dakika gelişme yaşandı! Çin devlet ajansı tarafından dünyaya servis edilen fotoğraflar, corona virüs ile mücadele bir ilk olarak kayıtlara geçti!

İşte, coronavirüs salgınında son durum...

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CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: Dünyayı umutlandıran fotoğraf! Corona virüsü 100 yaşında yendi, ilk kez görüntülendi!
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