Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisi bulunmadan hastalıktan kurtuldu! Corona virüsünü nasıl yendiğini böyle anlattı!

Corona virüsü son dakika haberleri vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ederken Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan salgından nasıl kurtulduğunu açıkladı. Covid-19 teşhisi konulan Tahran Milletvekili Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve aldığı tedavi sonucunda ise iyileşerek taburcu olduğunu bildirdi. Henüz Corona virüsü aşısı veya tedavisi ile ilgili bir sonuç kaydedilmese de bu iyileşme sonrasında yaptığı açıklamada insanların bu salgından korkmaması gerektiğini duyuran İlahiyan, alınan tedbirler sonucunda salgının kontrol altına alınabileceğine değindi. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini vurguladı. İşte corona virüsünü yenen Tahran Milletvekili tarafından yapılan son dakika koronavirüs açıklaması…

TAHRAN MİLLETVEKİLİ CORONA VİRÜSÜNÜ YENDİĞİNİ DUYURDU! "COVİD-19'DAN KORKULMAMASI GEREKİYOR!"

İran'da yeni tip corona virüsü tedavisi gören Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın iyileşerek taburcu edilmesi sonrası yaptığı açıklama neredeyse tüm dünyanın dikkatini çekti. Yaptığı açıklamada Corona virüsü tedavisi henüz bulunmasa da bu Covid-19'dan korkulmaması gerektiğini ifade etti.

İşte İran'dan gelen haber ile ilgili tüm detaylar...