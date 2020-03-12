Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisi bulunmadan hastalıktan kurtuldu! Corona virüsünü nasıl yendiğini böyle anlattı!

Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisi bulunmadan hastalıktan kurtuldu! Corona virüsünü nasıl yendiğini böyle anlattı!

İran’dan gelen corona virüsü ile ilgili son dakika haberi sonrası adeta tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi. Covid-19 virüsüne yakalanan Tahran altı gün önce yapılan koronavirüsü testinin pozitif çıktığını ve sonrasında tedaviye olumlu sonuç vererek kendisinin bu hastalığı yendiğini anlattı. Henüz Corona virüs tedavisi ve aşısı ile ilgili yapılan çalışmalardan olumlu sonuç alınmasa da salgının tedbir ve alınabilecek bazı önlemlere kontrol altına alınabileceğine değinen vekilin yaptığı bu açıklama İran devlet televizyonlarından yayınlandı. Milletvekili Korona virüsüne yakalandığını Mesih Danişveri Hastanesi'nde hastalığı nasıl yendiğini tüm dünyaya açıklamasının ardından gündeme oturdu. İşte Covid19 salgınını yenen Zühre İlahiyan tarafından gelen son dakika corona virüs açıklaması…

Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 07:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisi bulunmadan hastalıktan kurtuldu! Corona virüsünü nasıl yendiğini böyle anlattı!

Corona virüsü son dakika haberleri vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ederken Tahran salgından nasıl kurtulduğunu açıkladı. Covid-19 teşhisi konulan Tahran Milletvekili Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve aldığı tedavi sonucunda ise iyileşerek taburcu olduğunu bildirdi. Henüz Corona virüsü aşısı veya tedavisi ile ilgili bir sonuç kaydedilmese de bu iyileşme sonrasında yaptığı açıklamada insanların bu salgından korkmaması gerektiğini duyuran İlahiyan, alınan tedbirler sonucunda salgının kontrol altına alınabileceğine değindi. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini vurguladı. İşte corona virüsünü yenen Tahran Milletvekili tarafından yapılan son dakika koronavirüs açıklaması…

TAHRAN MİLLETVEKİLİ CORONA VİRÜSÜNÜ YENDİĞİNİ DUYURDU! "COVİD-19'DAN KORKULMAMASI GEREKİYOR!"

İran'da yeni tip corona virüsü tedavisi gören Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın iyileşerek taburcu edilmesi sonrası yaptığı açıklama neredeyse tüm dünyanın dikkatini çekti. Yaptığı açıklamada Corona virüsü tedavisi henüz bulunmasa da bu Covid-19'dan korkulmaması gerektiğini ifade etti.

İşte İran'dan gelen haber ile ilgili tüm detaylar...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisi bulunmadan hastalıktan kurtuldu! Corona virüsünü nasıl yendiğini böyle anlattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA