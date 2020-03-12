Corona virüsü son dakika haberleri: Virüs kâbusu giderek büyüyor! Coronavirüs bir ülkede daha can aldı

Corona virüsü tüm dünyaya hızla yayılmayı sürdürüyor. 118 ülkeye yayılan virüsün bulaştığı kişi sayısı 126 bin 259 olarak duyuruldu. En çok vaka 80 bin 932 ile çıkış noktası olan Çin'de görülürken, ikinci sırada Avrupa'nın önemli ülkesi İtalya yer alıyor. İtalya'da vaka sayısı 12 bin 462 olarak duyuruldu. Ajanslarda yer alan son dakika bilgisine göre; sınır komşumuz İran'daki vaka sayısı 9 bin oldu. İran dünyada koronavirüs salgınının en çok görüldüğü üçüncü ülke olarak biliniyor. İran sırasıyla Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya takip ediyor. Coronavirüs ile ilgili her saniye yeni bir haber gelirken, son ölüm haberi Cezayir'den geldi. Cezayir'de ilk kez bir vaka ölümle sonuçlandı.
CEZAYİR'E DE SIÇRADI
Koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ülkelerden olan ve salgından uzak kalmayı başaran Cezayir bu sabah bir şokla uyandı. Ülkede bir kişi koronavirüs nedeniyle hayata veda etti. Ajanslar bu gelişmeyi tüm dünyaya son dakika olarak duyurdu.SON DAKİKA HABERİ: NBA'DE TÜM MAÇLAR CORONA VİRÜS NEDENİYLE ASKIYA ALINDI! SON DAKİKA! TRUMP'TAN AVRUPA'YA CORONA VİRÜS SUÇLAMASI! TARİHİ SEYAHAT KARARINDA DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI! CORONA VİRÜS CEP TELEFONU VE KAĞIT PARADAN BULAŞIR MI? PROFESÖR TAYAR'DAN SON DAKİKA CORONA ÖNLEMİ AÇIKLAMASI!
ÖLÜM SAYISI 4 BİN 639 OLDU
Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı bu sabah 4 bin 638 olarak duyurulmuştu. Cezayir'den gelen haberle rakam 4 bin 639'a ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü durdurulamayan salgını, 'Küresel Salgın' olarak ilan etti.
126 BİN 259 VAKA VAR
Koronavirüs vakaları her an başka bir ülkenin de eklenmesiyle artarken, henüz bir aşı ya da terapi yöntemi bulunmuş değil. Coronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı son olarak açıklanan veriye göre 126 bin 259. Vaka sayısının daha da artması muhtemel görülüyor.
KURTULANLARIN SAYISI GİDEREK YÜKSELİYOR
Tüm ülkelerde koronavirüs salgınına karşı bilimsel çalışmalar yürütülürken, vakanın yayılma hızının düştüğüne dair açıklamalar var. Bir sevindiren haber de koronavirüs salgınına yakalanan 68 bin 289 kişi sağlığına kavuşmayı başardı. Çin'de iyileşen kişi sayısı 50 bin 316 olarak duyuruldu.
EKONOMİ, SPOR, MAGAZİN, SİYASET HER ALANI VURDU
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı gün salgının bu kadar yayılmasını kimse öngöremiyordu. Salgının Wuhan'da sınırlı kalması için karantina uygulamasına gidilse de bu çözüm çok da başarılı olmadı. Kıyamet senaryolarının dile getirildiği coronavirüs salgını 4 bin 639 kişinin canına mal olmakla yetinmedi, her alanı vurdu. Spor müsabakaları ertelendi, okullar tatil edildi, siyasi toplantılar iptal edildi, ekonomi tüm dünyada altüst oldu. Borsalar çöktü, ihracat durdu. Seyahat kısıtlamaları getirildi. Koronavirüs salgınının sürmesi dünya ekonomisini ve düzenini tehdit ederken dünyada yaşanan bazı önemli olaylar şöyle:
NBA MÜSABAKALARI SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ
NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz oyuncularından Rudy Gobert'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.
ABD'DEN AVRUPA'YA SEYAHAT KISITLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump ulusa sesleniş gerçekleştirdi. Trump, ABD'de virüse karşı seferberlik ilan ettiklerini duyururken, Avrupa'ya seyahatlere kısıtlama getirdiklerini açıkladı. Avrupa Birliği'ni başarısız bulduğunu söyleyen Trump, yasaklara Türkiye'yi eklemedi.
JUVENTUS VE İNTER TAKIMI KARANTİNADA
İtalya salgının en çok yayıldığı ve kontrolden çıktığı ülkelerin başında geliyor. 12 bini aşkın vaka ile ikinci sırada yer alan İtalya'da üniversiteler, okullar tatil edildi. Eczaneler ve marketler hariç tüm dükkanlar kapatıldı. Şehirler karantina altına alındı. Maçlar seyirciz oynandı ancak virüs durdurulamadı. Virüsün son hedefi Juventus'lu Rugani oldu. Yıldız futbolcuda virüs tespit edilmesinin ardından tüm Juventus takımı ve karşılaştıkları İnter takımı karantinaya alındı.CORONA VİRÜSÜ NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR? CORONA (KORONAVİRÜS) VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR, VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR? İŞTE BİLGİLER İTALYA'DAN SON DAKİKA CORONA VİRÜS KARARI! KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE… SON DAKİKA HABERİ! İRAN'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI! UZMAN İSİMDEN İTİRAF GİBİ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI… İŞTE EN SON GELİŞMELER...
İŞTE GÜNCEL VAKA SAYILARI
80,932 China
12,462 Italy
9,000 Iran
7,869 Korea, South
2,284 France
2,277 Spain
1,966 Germany
1,312 US
696 Cruise Ship
652 Switzerland
639 Japan
629 Norway
516 Denmark
503 Netherlands
500 Sweden
459 United Kingdom
314 Belgium
262 Qatar
246 Austria
195 Bahrain
178 Singapore
149 Malaysia
128 Australia
117 Canada
109 Israel
99 Greece
94 Czechia
85 Iceland
74 United Arab Emirates
72 Kuwait
71 Iraq
62 India
62 San Marino
61 Lebanon
60 Egypt
59 Finland
59 Portugal
59 Thailand
57 Slovenia
52 Brazil
49 Philippines
49 Taiwan*
47 Romania
45 Saudi Arabia
43 Ireland
38 Vietnam
34 Indonesia
31 Poland
24 Georgia
23 Chile
22 Costa Rica
20 Russia
20 Algeria
19 Argentina
19 Pakistan
19 Croatia
18 Oman
17 Ecuador
16 Estonia
15 Albania
13 Hungary
13 Peru
13 South Africa
12 Mexico
12 Serbia
11 Azerbaijan
11 Brunei
10 Slovakia
10 Latvia
9 Colombia
9 Belarus
8 Maldives
8 Panama
7 Bosnia and Herzegovina
7 North Macedonia
7 Afghanistan
7 Bulgaria
7 Luxembourg
7 Tunisia
6 Morocco
6 Cyprus
6 Malta
5 French Guiana
5 New Zealand
5 Dominican Republic
5 Paraguay
4 Senegal
3 Lithuania
3 Cambodia
3 Bangladesh
3 Cuba
3 Moldova
3 Martinique
2 Bolivia
2 Cameroon
2 Burkina Faso
2 Jamaica
2 Nigeria
2 Honduras
2 Sri Lanka
1 Monaco
1 Turkey
1 Mongolia
1 Togo
1 Armenia
1 Ukraine
1 Liechtenstein
1 Andorra
1 Reunion
1 Bhutan
1 Nepal
1 Congo (Kinshasa)
1 Holy See
1 Cote d'Ivoire
1 Jordan
1 Guyana
ÜLKELERE GÖRE ÖLÜMLÜ VAKA SAYISI
3,056 deaths
Hubei China
827 deaths
Italy
354 deaths
Iran
66 deaths
Korea, South
55 deaths
Spain
48 deaths
France France
30 deaths
Washington US
22 deaths
Henan China
16 deaths
Japan
13 deaths
Heilongjiang China
8 deaths
Beijing China
8 deaths
Guangdong China
8 deaths
UK United Kingdom
7 deaths
Diamond Princess Cruise Ship
7 deaths
Iraq
6 deaths
Anhui China
6 deaths
Chongqing China
6 deaths
Hainan China
6 deaths
Hebei China
6 deaths
Shandong China
5 deaths
Netherlands
4 deaths
Hunan China
4 deaths
Switzerland
4 deaths
California US
3 deaths
Belgium
3 deaths
Hong Kong China
3 deaths
Shanghai China
3 deaths
Sichuan China
3 deaths
Tianjin China
3 deaths
Xinjiang China
3 deaths
Germany
3 deaths
Lebanon
2 deaths
New South Wales Australia
2 deaths
Gansu China
2 deaths
Guangxi China
2 deaths
Guizhou China
2 deaths
Shaanxi China
2 deaths
Yunnan China
2 deaths
Philippines
2 deaths
San Marino
2 deaths
Florida US
1 deaths
Albania
1 deaths
Argentina
1 deaths
Western Australia Australia
1 deaths
Bulgaria
1 deaths
British Columbia Canada
1 deaths
Fujian China
1 deaths
Inner Mongolia China
1 deaths
Jiangxi China
1 deaths
Jilin China
1 deaths
Liaoning China
1 deaths
Zhejiang China
1 deaths
Egypt
1 deaths
Greece
1 deaths
Guyana
1 deaths
India
1 deaths
Indonesia
1 deaths
Ireland
1 deaths
Morocco
1 deaths
Panama
1 deaths
Sweden
1 deaths
Taiwan*
1 deaths
Thailand
1 deaths
New Jersey US
1 deaths
South Dakota US
İYİLEŞEN VAKALARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
Hubei China
2,959 recovered
Iran
1,289 recovered
Guangdong China
1,249 recovered
Henan China
1,197 recovered
Zhejiang China
1,045 recovered
Italy
998 recovered
Hunan China
984 recovered
Anhui China
934 recovered
Jiangxi China
734 recovered
Shandong China
629 recovered
Jiangsu China
554 recovered
Chongqing China
495 recovered
Sichuan China
440 recovered
Heilongjiang China
334 recovered
Beijing China
333 recovered
Korea, South
325 recovered
Diamond Princess Cruise Ship
321 recovered
Shanghai China
308 recovered
Hebei China
295 recovered
Fujian China
241 recovered
Guangxi China
232 recovered
Shaanxi China
183 recovered
Spain
170 recovered
Yunnan China
160 recovered
Hainan China
137 recovered
Guizhou China
132 recovered
Tianjin China
131 recovered
Shanxi China
118 recovered
Japan
111 recovered
Liaoning China
96 recovered
Singapore
91 recovered
Jilin China
88 recovered
Gansu China
73 recovered
Xinjiang China
72 recovered
Ningxia China
71 recovered
Inner Mongolia China
67 recovered
Hong Kong China
35 recovered
Bahrain
34 recovered
Thailand
27 recovered
Egypt
26 recovered
Malaysia
25 recovered
Germany
20 recovered
Taiwan*
18 recovered
Qinghai China
18 recovered
UK United Kingdom
17 recovered
United Arab Emirates
16 recovered
Vietnam
15 recovered
Iraq
12 recovered
France France
10 recovered
Macau China
9 recovered
Oman
8 recovered
Queensland Australia
7 recovered
Victoria Australia
6 recovered
Romania
4 recovered
New South Wales Australia
4 recovered
Austria
4 recovered
British Columbia Canada
4 recovered
Ontario Canada
4 recovered
India
4 recovered
Mexico
4 recovered
Switzerland
3 recovered
Azerbaijan
3 recovered
Belarus
3 recovered
Israel
3 recovered
Russia
2 recovered
South Australia Australia
2 recovered
Indonesia
2 recovered
Kuwait
2 recovered
Pakistan
2 recovered
Philippines
2 recovered
California US
2 recovered
Illinois US
1 recovered
Belgium
1 recovered
Cambodia
1 recovered
Tibet China
1 recovered
Denmark Denmark
1 recovered
Finland
1 recovered
Iceland
1 recovered
Latvia
1 recovered
Lebanon
1 recovered
Nepal
1 recovered
Norway
1 recovered
Saudi Arabia
1 recovered
Senegal
1 recovered
Sri Lanka
1 recovered
Sweden
1 recovered
Gibraltar United Kingdom
1 recovered
Arizona US
1 recovered
Massachusetts US
1 recovered
Washington US
1 recovered
Wisconsin US