Corona virüsü son dakika haberleri: Virüs kâbusu giderek büyüyor! Coronavirüs bir ülkede daha can aldı

Corona virüsü tüm dünyaya hızla yayılmayı sürdürüyor. 118 ülkeye yayılan virüsün bulaştığı kişi sayısı 126 bin 259 olarak duyuruldu. En çok vaka 80 bin 932 ile çıkış noktası olan Çin'de görülürken, ikinci sırada Avrupa'nın önemli ülkesi İtalya yer alıyor. İtalya'da vaka sayısı 12 bin 462 olarak duyuruldu. Ajanslarda yer alan son dakika bilgisine göre; sınır komşumuz İran'daki vaka sayısı 9 bin oldu. İran dünyada koronavirüs salgınının en çok görüldüğü üçüncü ülke olarak biliniyor. İran sırasıyla Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya takip ediyor. Coronavirüs ile ilgili her saniye yeni bir haber gelirken, son ölüm haberi Cezayir'den geldi. Cezayir'de ilk kez bir vaka ölümle sonuçlandı.

CEZAYİR'E DE SIÇRADI

Koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ülkelerden olan ve salgından uzak kalmayı başaran Cezayir bu sabah bir şokla uyandı. Ülkede bir kişi koronavirüs nedeniyle hayata veda etti. Ajanslar bu gelişmeyi tüm dünyaya son dakika olarak duyurdu.

ÖLÜM SAYISI 4 BİN 639 OLDU

Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı bu sabah 4 bin 638 olarak duyurulmuştu. Cezayir'den gelen haberle rakam 4 bin 639'a ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü durdurulamayan salgını, 'Küresel Salgın' olarak ilan etti.

126 BİN 259 VAKA VAR

Koronavirüs vakaları her an başka bir ülkenin de eklenmesiyle artarken, henüz bir aşı ya da terapi yöntemi bulunmuş değil. Coronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı son olarak açıklanan veriye göre 126 bin 259. Vaka sayısının daha da artması muhtemel görülüyor.

KURTULANLARIN SAYISI GİDEREK YÜKSELİYOR

Tüm ülkelerde koronavirüs salgınına karşı bilimsel çalışmalar yürütülürken, vakanın yayılma hızının düştüğüne dair açıklamalar var. Bir sevindiren haber de koronavirüs salgınına yakalanan 68 bin 289 kişi sağlığına kavuşmayı başardı. Çin'de iyileşen kişi sayısı 50 bin 316 olarak duyuruldu.

EKONOMİ, SPOR, MAGAZİN, SİYASET HER ALANI VURDU

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı gün salgının bu kadar yayılmasını kimse öngöremiyordu. Salgının Wuhan'da sınırlı kalması için karantina uygulamasına gidilse de bu çözüm çok da başarılı olmadı. Kıyamet senaryolarının dile getirildiği coronavirüs salgını 4 bin 639 kişinin canına mal olmakla yetinmedi, her alanı vurdu. Spor müsabakaları ertelendi, okullar tatil edildi, siyasi toplantılar iptal edildi, ekonomi tüm dünyada altüst oldu. Borsalar çöktü, ihracat durdu. Seyahat kısıtlamaları getirildi. Koronavirüs salgınının sürmesi dünya ekonomisini ve düzenini tehdit ederken dünyada yaşanan bazı önemli olaylar şöyle:

NBA MÜSABAKALARI SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz oyuncularından Rudy Gobert'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

ABD'DEN AVRUPA'YA SEYAHAT KISITLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ulusa sesleniş gerçekleştirdi. Trump, ABD'de virüse karşı seferberlik ilan ettiklerini duyururken, Avrupa'ya seyahatlere kısıtlama getirdiklerini açıkladı. Avrupa Birliği'ni başarısız bulduğunu söyleyen Trump, yasaklara Türkiye'yi eklemedi.

JUVENTUS VE İNTER TAKIMI KARANTİNADA

İtalya salgının en çok yayıldığı ve kontrolden çıktığı ülkelerin başında geliyor. 12 bini aşkın vaka ile ikinci sırada yer alan İtalya'da üniversiteler, okullar tatil edildi. Eczaneler ve marketler hariç tüm dükkanlar kapatıldı. Şehirler karantina altına alındı. Maçlar seyirciz oynandı ancak virüs durdurulamadı. Virüsün son hedefi Juventus'lu Rugani oldu. Yıldız futbolcuda virüs tespit edilmesinin ardından tüm Juventus takımı ve karşılaştıkları İnter takımı karantinaya alındı.

İŞTE GÜNCEL VAKA SAYILARI

80,932 China

12,462 Italy

9,000 Iran

7,869 Korea, South

2,284 France

2,277 Spain

1,966 Germany

1,312 US

696 Cruise Ship

652 Switzerland

639 Japan

629 Norway

516 Denmark

503 Netherlands

500 Sweden

459 United Kingdom

314 Belgium

262 Qatar

246 Austria

195 Bahrain

178 Singapore

149 Malaysia

128 Australia

117 Canada

109 Israel

99 Greece

94 Czechia

85 Iceland

74 United Arab Emirates

72 Kuwait

71 Iraq

62 India

62 San Marino

61 Lebanon

60 Egypt

59 Finland

59 Portugal

59 Thailand

57 Slovenia

52 Brazil

49 Philippines

49 Taiwan*

47 Romania

45 Saudi Arabia

43 Ireland

38 Vietnam

34 Indonesia

31 Poland

24 Georgia

23 Chile

22 Costa Rica

20 Russia

20 Algeria

19 Argentina

19 Pakistan

19 Croatia

18 Oman

17 Ecuador

16 Estonia

15 Albania

13 Hungary

13 Peru

13 South Africa

12 Mexico

12 Serbia

11 Azerbaijan

11 Brunei

10 Slovakia

10 Latvia

9 Colombia

9 Belarus

8 Maldives

8 Panama

7 Bosnia and Herzegovina

7 North Macedonia

7 Afghanistan

7 Bulgaria

7 Luxembourg

7 Tunisia

6 Morocco

6 Cyprus

6 Malta

5 French Guiana

5 New Zealand

5 Dominican Republic

5 Paraguay

4 Senegal

3 Lithuania

3 Cambodia

3 Bangladesh

3 Cuba

3 Moldova

3 Martinique

2 Bolivia

2 Cameroon

2 Burkina Faso

2 Jamaica

2 Nigeria

2 Honduras

2 Sri Lanka

1 Monaco

1 Turkey

1 Mongolia

1 Togo

1 Armenia

1 Ukraine

1 Liechtenstein

1 Andorra

1 Reunion

1 Bhutan

1 Nepal

1 Congo (Kinshasa)

1 Holy See

1 Cote d'Ivoire

1 Jordan

1 Guyana

ÜLKELERE GÖRE ÖLÜMLÜ VAKA SAYISI

3,056 deaths

Hubei China

827 deaths

Italy

354 deaths

Iran

66 deaths

Korea, South

55 deaths

Spain

48 deaths

France France

30 deaths

Washington US

22 deaths

Henan China

16 deaths

Japan

13 deaths

Heilongjiang China

8 deaths

Beijing China

8 deaths

Guangdong China

8 deaths

UK United Kingdom

7 deaths

Diamond Princess Cruise Ship

7 deaths

Iraq

6 deaths

Anhui China

6 deaths

Chongqing China

6 deaths

Hainan China

6 deaths

Hebei China

6 deaths

Shandong China

5 deaths

Netherlands

4 deaths

Hunan China

4 deaths

Switzerland

4 deaths

California US

3 deaths

Belgium

3 deaths

Hong Kong China

3 deaths

Shanghai China

3 deaths

Sichuan China

3 deaths

Tianjin China

3 deaths

Xinjiang China

3 deaths

Germany

3 deaths

Lebanon

2 deaths

New South Wales Australia

2 deaths

Gansu China

2 deaths

Guangxi China

2 deaths

Guizhou China

2 deaths

Shaanxi China

2 deaths

Yunnan China

2 deaths

Philippines

2 deaths

San Marino

2 deaths

Florida US

1 deaths

Albania

1 deaths

Argentina

1 deaths

Western Australia Australia

1 deaths

Bulgaria

1 deaths

British Columbia Canada

1 deaths

Fujian China

1 deaths

Inner Mongolia China

1 deaths

Jiangxi China

1 deaths

Jilin China

1 deaths

Liaoning China

1 deaths

Zhejiang China

1 deaths

Egypt

1 deaths

Greece

1 deaths

Guyana

1 deaths

India

1 deaths

Indonesia

1 deaths

Ireland

1 deaths

Morocco

1 deaths

Panama

1 deaths

Sweden

1 deaths

Taiwan*

1 deaths

Thailand

1 deaths

New Jersey US

1 deaths

South Dakota US

İYİLEŞEN VAKALARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

Hubei China

2,959 recovered

Iran

1,289 recovered

Guangdong China

1,249 recovered

Henan China

1,197 recovered

Zhejiang China

1,045 recovered

Italy

998 recovered

Hunan China

984 recovered

Anhui China

934 recovered

Jiangxi China

734 recovered

Shandong China

629 recovered

Jiangsu China

554 recovered

Chongqing China

495 recovered

Sichuan China

440 recovered

Heilongjiang China

334 recovered

Beijing China

333 recovered

Korea, South

325 recovered

Diamond Princess Cruise Ship

321 recovered

Shanghai China

308 recovered

Hebei China

295 recovered

Fujian China

241 recovered

Guangxi China

232 recovered

Shaanxi China

183 recovered

Spain

170 recovered

Yunnan China

160 recovered

Hainan China

137 recovered

Guizhou China

132 recovered

Tianjin China

131 recovered

Shanxi China

118 recovered

Japan

111 recovered

Liaoning China

96 recovered

Singapore

91 recovered

Jilin China

88 recovered

Gansu China

73 recovered

Xinjiang China

72 recovered

Ningxia China

71 recovered

Inner Mongolia China

67 recovered

Hong Kong China

35 recovered

Bahrain

34 recovered

Thailand

27 recovered

Egypt

26 recovered

Malaysia

25 recovered

Germany

20 recovered

Taiwan*

18 recovered

Qinghai China

18 recovered

UK United Kingdom

17 recovered

United Arab Emirates

16 recovered

Vietnam

15 recovered

Iraq

12 recovered

France France

10 recovered

Macau China

9 recovered

Oman

8 recovered

Queensland Australia

7 recovered

Victoria Australia

6 recovered

Romania

4 recovered

New South Wales Australia

4 recovered

Austria

4 recovered

British Columbia Canada

4 recovered

Ontario Canada

4 recovered

India

4 recovered

Mexico

4 recovered

Switzerland

3 recovered

Azerbaijan

3 recovered

Belarus

3 recovered

Israel

3 recovered

Russia

2 recovered

South Australia Australia

2 recovered

Indonesia

2 recovered

Kuwait

2 recovered

Pakistan

2 recovered

Philippines

2 recovered

California US

2 recovered

Illinois US

1 recovered

Belgium

1 recovered

Cambodia

1 recovered

Tibet China

1 recovered

Denmark Denmark

1 recovered

Finland

1 recovered

Iceland

1 recovered

Latvia

1 recovered

Lebanon

1 recovered

Nepal

1 recovered

Norway

1 recovered

Saudi Arabia

1 recovered

Senegal

1 recovered

Sri Lanka

1 recovered

Sweden

1 recovered

Gibraltar United Kingdom

1 recovered

Arizona US

1 recovered

Massachusetts US

1 recovered

Washington US

1 recovered

Wisconsin US