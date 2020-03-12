Coronavirüs son dakika haberleri: İngiliz bilim insanlarından şok coronavirüsü iddiası! Gündeme bomba gibi düştü

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden dünya geneline yayılan corona virüsü hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Her geçen gün ile beraber salgından dolayı vaka ve ölüm sayısı artış gösteriyor. Coronavirüsün merkez üssü olan Çin'de salgın nispeten kontrol altına alınırken İtalya başta olmak üzere Avrupa'da her geçen saat kötü haberler geliyor.

İNGİLİZ BİLİM İNSANLARINDAN GENİŞ YANKI UYANDIRAN CORONA VİRÜSÜ İDDİASI!

İngiliz The Guardian gazetesindeki bir haber, dünya gündemine adeta bomba gibi düştü. Ülke medyasında da son dakika olarak duyurulan haber, İngiliz bilim insanlarının yeni tip corona virüsü hakkında şoke eden bir iddiasını konu ediniyor.