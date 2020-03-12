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Coronavirüs haberleri: İngiliz bilim insanlarından şok coronavirüsü iddiası! Gündeme bomba gibi düştü

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs hakkında ajanslar tarafından haberleri duyurulmaya devam ediyor. Coronavirüsü kaynaklı ölüm ve vaka sayısı giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen corona virüsü hakkında İngiliz bilim insanlarından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Gündeme adeta bomba gibi düşen bu iddia, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte, son dakika haberinin detayları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 15:58 ABONE OL
Coronavirüs son dakika haberleri: İngiliz bilim insanlarından şok coronavirüsü iddiası! Gündeme bomba gibi düştü

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden dünya geneline yayılan corona virüsü hakkında haberleri peş peşe geliyor. Her geçen gün ile beraber salgından dolayı vaka ve ölüm sayısı artış gösteriyor. Coronavirüsün merkez üssü olan Çin'de salgın nispeten kontrol altına alınırken İtalya başta olmak üzere Avrupa'da her geçen saat kötü haberler geliyor.

İNGİLİZ BİLİM İNSANLARINDAN GENİŞ YANKI UYANDIRAN CORONA VİRÜSÜ İDDİASI!

İngiliz The Guardian gazetesindeki bir haber, dünya gündemine adeta bomba gibi düştü. Ülke medyasında da son dakika olarak duyurulan haber, İngiliz bilim insanlarının yeni tip corona virüsü hakkında şoke eden bir iddiasını konu ediniyor.

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Coronavirüs son dakika haberleri: İngiliz bilim insanlarından şok coronavirüsü iddiası! Gündeme bomba gibi düştü
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