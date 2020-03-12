CORONO VİRÜSÜ SON DAKİKA! İspanya şokta! Madrid coronavirüs nedeniyle karantinaya mı alınacak?

Son dakika haberine göre; İspanya'da corona virüsü nedeniyle işler çığrından çıktı. İspanya Hükümeti kontrolden çıkan corona virüsüne karşı önlem almaya çalışsa da salgının önünde durulamıyor. Corona virüsü nedeniyle İspanya'da 55 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 277 kişinin testleri pozitif çıktı. Dünyaca ünlü kulüp Real Madrid karantina altına alınırken, son dakikaların ardı arkası kesilmedi. İspanya hükümeti corona virüsüne karşı Madrid'i karantina altına almayı değerlendirmeye başladı.

REDDETMİŞLERDİ, ÇARESİZ KALDILAR

İspanya'nın başkenti ve dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden olan Madrid salgının İspanya'daki merkez üssü konumunda bulunuyor. İspanya'nın karantina altına alınmasına dair teklifler ve iddialar İspanya hükümeti tarafından kesin bir dil ile reddedilmişti. Ancak gelinen noktada Real Madrid'in bile karantina altına alınması İspanyol yönetimini çaresiz bıraktı.

DEĞERLENDİRMEYE ALDILAR

İspanya'nın en önemli haber kaynakları bile karantina uygulamasının geleceğine dikkat çekiyor. Kesin bir dille karantinayı reddeden İspanya hükümetinin çok ciddi bir şekilde karantinayı gündemine aldığı ve 6.5 milyonu aşkın insanın yaşadığı Madrid'i kuşatmayı planladığı belirtiliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜ KARANTİNA ALTINDA

Real Madrid'de bir basketbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncuların karantinaya alındığı duyuruldu.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımında bir oyuncununcorona virüsü testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyunculardan ve teknik kadrodan evlerinde kendilerini karantinaya almalarının istendiği kaydedildi.

Gerekçe olarak Real Madrid tesislerinde futbolcuların ve basketbolcuların kullandığı ortak alanlar olması gösterildi.

Öte yandan İspanyol basını corona virüse yakalanan basketbolcunun Trey Thompkins olduğunu iddia etti.

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İSPANYA'DA CORONA VİRÜSÜ BİLANÇOSU

İspanya, Avrupa'da İtalya'nın ardından corona virüsü salgınının en yoğun görüldüğü ülke olarak biliniyor. 2 bin 277 vakanın tespit edildiği ülkede şu ana kadar 84 kişi de yaşama veda etti.