Dinozorlar zamanında bir yıl 372 gündü

BUGÜN NELER OLDU

Geç Kretase'den kalma bir fosil üzerine yapılan araştırma, Dünya'nın dinozorların saltanatının son döneminde bugünkünden daha hızlı olduğunu gözler önüne serdi. Amerikan Jeofizik Birliği'nin (AGU) Paleoceanography and Paleoclimatology adlı yayınında yer alan çalışmada "rudist istiridye" olarak bilinen nesli tükenmiş bir yumuşakçanın kabuk fosili incelendi. Bu yumuşakçaların kabukları günde bir katman büyüyordu. Bu nedenle araştırmacılar, küçük dilimler örneklemek ve kabuktaki halkaları saymak için lazer kullandı. Bu halkaların incelenmesiyle 70 milyon yıl önce bir yılın 372 gün, bir günün ise 23.5 saat olduğu belirlendi.