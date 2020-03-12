DSÖ, koronavirüsü küresel salgın ilan etti

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus., örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını belirtti. Ghebreyesus, DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık" dedi. Bu arada ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Çin'i virüsü örtbas etmekle suçladı.Öte yandan Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin Kovid-19'a karşı aşı geliştirdiğini, bir kaç gün içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti.