DSÖ, koronavirüsü küresel salgın ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus., örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını belirtti. Ghebreyesus, DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık" dedi. Bu arada ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Çin'i virüsü örtbas etmekle suçladı.
İSRAİL'DEN AŞI İDDİASI
Öte yandan Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin Kovid-19'a karşı aşı geliştirdiğini, bir kaç gün içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti.