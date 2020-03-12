Dünyadaki son dişi beyaz zürafa öldürüldü

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Kenya'daki türüne az rastlanan benekleri olmayan dişi beyaz zürafa kaçak avcıların kurbanı oldu. Ishaqbini Hirola Vahşi Yaşam Barınağı'ndan yapılan açıklamada, doğal yaşam ekiplerinin iskelete dönmüş beyaz dişi zürafa ve yavrusunun bulunduğunu duyurdu. Nadir olan anne ve yavrusunun silahlı kaçak avcılar tarafından en az 4 ay önce öldürüldüğü kaydedildi. Dünyada beyaz zürafalara ev sahipliği yapan tek topluluk olduklarını belirten Garissa County'deki barınak Müdürü Mohammed Ahmednoor, bunun nadir ve eşsiz türlerin korunmasına büyük bir darbe olduğunu dile getirdi.