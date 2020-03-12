İngiliz bakan yardımcısına da bulaştı

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs tespit edildi.Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'den sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın çalışma ekibinden 68 yaşındaki kabine direktörü Patrick Stzroda da koronavirüse yakalandı. Ulusal Meclis'te 5 milletvekili virüs nedeniyle karantinaya alındı.İtalya'da ise bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Karantinadaki ülkede dün de virüsten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak bir günde kaydedilen en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti. Toplam can kaybı 827'ye ulaştı. Başbakan Guiseppe Conte, market ve eczane gibi kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı. İran'da da son 24 saatte 63 kişi öldü. Ölenler arasında 5 Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu kaydedildi. Virüsten ölenlerin sayısı İspanya'da 54'e, Fransa'da 48'e Hollanda'da 5'e, Almanya ve Belçika'da 3'e yükseldi. İsveç, Bulgaristan ve Arnavutluk'ta ilk kez birer kişi hayatını kaybetti. KKTC, 1 Nisan'a kadar ülkeye yapılacak tüm charter uçuşlarını durdurdu. ABD'nin başkenti Washington'da acil durum ilan edildi.