Irak’ta 15 korona hastasının iyileştiği açıklandı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplam 68 yeni tip korona virüsü vak'asında hastanelerde tedavi gören 15 kişinin taburcu olduğunu bildirerek, 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklama Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) korona vak'alarını kapsamazken, IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine 19 vak'anın göründüğü Erbil ile Süleymaniye kentlerinde 1 kişinin taburcu olduğu ve bir kişi hayatını kaybetti. Diğer hastaların tedavileri sürüyor.

IKBY virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası seferleri ileri bir tarihe kadar yasakladığı bildirildi.