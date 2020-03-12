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’ta 15 korona hastasının iyileştiği açıklandı

'ta korona virüsü vak'aları artarken Irak , virüse yakalanan 15 kişin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 12:31 ABONE OL
Irak’ta 15 korona hastasının iyileştiği açıklandı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplam 68 yeni tip korona virüsü vak'asında hastanelerde tedavi gören 15 kişinin taburcu olduğunu bildirerek, 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklama Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) korona vak'alarını kapsamazken, IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine 19 vak'anın göründüğü Erbil ile Süleymaniye kentlerinde 1 kişinin taburcu olduğu ve bir kişi hayatını kaybetti. Diğer hastaların tedavileri sürüyor.

IKBY virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası seferleri ileri bir tarihe kadar yasakladığı bildirildi.

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Irak’ta 15 korona hastasının iyileştiği açıklandı
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