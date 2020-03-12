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’ta askeri üsse saldırı: 2’si askeri, 3 ölü

Giriş Tarihi: 12.3.2020 ABONE OL
Irak'ta koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda, 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi. Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, saldırının, Katyuşa roketleriyle düzenlediğini, söz konusu saldırının İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkat çekti. Saldırının ardından, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un savaş uçakları Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı. Bukemal ilçesinde bulunan İmam Ali üssü, sanayi ve Hizam bölgelerine yapılan saldırılarda İran Devrim Muhafızları ve emirlerindeki terörist grupların etkisiz hale getirildiği bildirdi.
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Irak’ta askeri üsse saldırı: 2’si ABD askeri, 3 ölü
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