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bir Filistinli çocuğu daha şehit etti

Giriş Tarihi: 12.3.2020 ABONE OL
İsrail bir Filistinli çocuğu daha şehit etti
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaraladığı 15 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus kentinin Beyta beldesi yakınlarındaki eylem sırasında İsrail askerlerince başından gerçek mermiyle vurulan Muhammed Abdulkerim Hamayil'in hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Filistinli bir grup dün Beyta beldesi yakınlarındaki El-Urme Tepesi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetini engellemek için gösteri düzenledi. İsrail güçleri Fistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle saldırdı. 17 Filistinli yaralandı.
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İsrail bir Filistinli çocuğu daha şehit etti
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